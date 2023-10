THW Dillenburg startet neue Ausbildung

Menschen aus Gefahrenlagen retten wie aus einem verunglückten Zug: Das gehört zu den Kernaufgaben des THW. Unser Bild zeigt eine Übung am Dillenburger Bahnhof, bei der die Helfer einen Schienenwagen zum Transport von Verletzten oder Gerätschaften einsetzen. Der Einstieg beim THW beginnt mit einer Grundausbildung, zum Mitmachen sind neue Helfer willkommen. Für Interessierte gibt es am 23. Oktober einen Informationsabend.

Menschen aus Gefahrenlagen retten wie aus einem verunglückten Zug: Das gehört zu den Kernaufgaben des THW. Unser Bild zeigt eine Übung am Dillenburger Bahnhof, bei der die Helfer einen Schienenwagen zum Transport von Verletzten oder Gerätschaften einsetzen. Der Einstieg beim THW beginnt mit einer Grundausbildung, zum Mitmachen sind neue Helfer willkommen. Für Interessierte gibt es am 23. Oktober einen Informationsabend.

Wer lernen will, anderen zu helfen, ist willkommen. Am Montag, 23. Oktober, bietet das Technische Hilfswerk (THW) in Dillenburg dazu einen Informationsabend an.