Tim Pröse liest in Dillenburg aus seinem neuen Buch

Dillenburg. Die katholische Pfarrei „Zum guten Hirten an der Dill“ und die Buchhandlung Rübezahl laden für Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. Gast ist der Autor Tim Pröse, der im Rahmen des Kultursommers Mittelhessen nach Dillenburg kommt. Tim Pröse, geboren 1970 in Essen, ist Autor und freier Journalist in München. Bekannt geworden ist er durch seine Bücher über den verstorbenen Schauspieler Jan Fedder, über Mario Adorf (als Co-Autor) und auch durch das Buch „Jahrhundertzeugen“ über die letzten lebenden Helden gegen Hitler.