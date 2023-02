Dillenburg-Niederscheld. Das nächste Glaubensgespräch zu Psalmen und zu Fragen des Heidelberger Katechismus findet am Montag, 6. März, in Niederscheld statt. Pfarrer i. R. Dietmar Balschun aus Driedorf wird unter dem Thema „Gottes Gesetz - Sehnsucht nach Gott“ Psalm 63 sowie die Fragen 3 und 4 des Heidelberger Katechismus auslegen. Beginn ist um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Neugasse 1.