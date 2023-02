Valentinstag-Soirée in Dillenburg

Dillenburg. Zum siebten Mal findet eine Soirée zum Valentinstag am Freitag, 14. Februar, statt. Kantor Joachim Dreher und die beiden Gitarristen Johannes und Raphael Monno spielen an diesem Abend um 18.30 Uhr im Pfarrsaal der katholischen Pfarrkirche Herz Jesu Dillenburg circa 40 Minuten lang träumerische und stimmungsvolle Werke für Klavier sowie für zwei Gitarren. Nach dem Konzert sind alle Zuhörer zu einem Aperitif eingeladen. Der Kostenbeitrag beläuft sich dabei auf acht Euro für Einzelpersonen; Paare bezahlen 15 Euro. Wer den Abend mit einem Valentins-Menü fortsetzen möchte, kann dies im Bistro des Hotels „Bartmanns Haus“ am Untertor genießen; eine Anmeldung dort ist dazu vorab erforderlich unter 02771-265610.