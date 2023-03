VHS Dillenburg lädt ein zum Tag der offenen Tür

Dillenburg. Nach fast drei Jahren Corona-Pause lädt die Volkshochschule des Lahn-Dill-Kreises am 24. März wieder zu einem „Tag der offenen Tür“ in ihre Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 10 in Dillenburg ein. Zwischen 16 und 20 Uhr können sich interessierte Gäste das in vielen Bereichen sanierte Gebäude anschauen und an zahlreichen Probestunden teilnehmen.