VHS lädt zu neuen Kurstagen ein

Dillenburg. Die Lahn-Dill-Akademie bietet drei neue Kurse in den Räumen der Volkshochschule in Dillenburg (Bahnhofstraße 10) an. Interessenten können sich im Internet auf der Homepage unter der Adresse www.lahn-dill-akademie.de oder unter Telefon 02771-4077400 informieren und anmelden. Folgende Kursangebote stehen demnächst zur Auswahl: „Die digitale Sprechstunde“: Kurstag: Mittwoch, 1. März, für Personen ab 60 Jahren, die eine persönliche Beratung bei Smartphone, Tablet und Co. wünschen, 13.30 bis 14.30 Uhr. - „Schreiben für mich“: Kurstag: Samstag, 4. März, 9.30 bis 12.30 Uhr. - „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“: Kurstag: Mittwoch, 22. März, 17.30 bis 19.45 Uhr.