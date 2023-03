VHS lädt zur Hofbesichtigung ein 

Dillenburg. Die Lahn-Dill-Akademie veranstaltet am Samstag, 15. April, einen Besuch auf dem familiengeführten Birkenhof in Waldsolms-Kröffelbach. Von 13 bis 15 Uhr erhalten Teilnehmer nicht nur einen Einblick in das Hofleben, sondern erfahren auch viel Wissenswertes über Anbau, Haltung, Herstellung und Vermarktung regionaler und saisonaler Produkte. Neben Ackerbau und Grünland befinden sich auf dem Birkenhof Hühner, Schweine, Ziegen sowie Galloway-Kühe. Anmeldungen sind unter www.lahn-dill-akademie.de oder Telefon 02771-4077400 möglich.Dort gibt es auch weitere Informationen.