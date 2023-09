VHS startet demnächst neue Kurse

Dillenburg. Die Volkshochschule Lahn-Dill bietet in absehbarer Zeit zwei neue Kurse in den Räumen der Volkshochschule in Dillenburg (Bahnhofstraße 10), beziehungsweise eine Waldführung an. Interessenten können sich im Internet auf der Homepage unter der Adresse www.vhs-lahn-dill.de oder unter Telefon 02771-4077400 informieren und anmelden. Folgende Kursangebote stehen demnächst zur Auswahl: