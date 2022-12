Volksbank Lahn-Dill beschert Vereinen Geld

Stellvertretend für alle im Jahr 2022 bedachten Vereine hat Volksbank-Vorstand Ralph-Uwe Orth (l.) in der Hauptstelle in Dillenburg Spenden an die Vertreter von sieben Vereinen übergeben (v.l.): Kerstin Kempfer, Gerhard Kolb, Carina Zeiler, Axel Gimbel, Klaus-Dieter Schwunk, Alexander Schüler, Hans-Dieter Klose, Tim Horvat, Simon Weyel, Annika Freund und Kristin Hermann sowie Regionalleiterin Alexandra Hermann. (© Katharina Weber)