Dillenburg. „Vom Dunkel zum Licht“ lautet der Titel der dreiteiligen Veranstaltungsreihe in der evangelischen Stadtkirche, welche eine Brücke von der Passionszeit hinüber zum Osterfest bilden will. Der Gottesdienst an Karfreitag, 7. April, um 10 Uhr in der Stadtkirche ist der Auftakt der Reihe. Die Johanniskantorei Dillenburg singt Choräle aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach sowie die Passionsmotette „Fürwahr, er trug unsere Krankheit“ von Antonio Lotti.