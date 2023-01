Vom geselligen Rauchen und Trinken

Diese Schmach konnte natürlich nicht so einfach hingenommen werden. Nur eine Woche später stellte man sich wieder unter dem Fenster von Schmidt auf und stimmte ein ebenso fröhliches wie lautes Lied an. Vereinsmitglied Peter Metzger hatte sich schon, die kommende Situation vorausahnend, mit einem "Strohwisch" versehen. Dieser Stab, an dem ein Bündel Heu befestigt war, hatte er zuvor kräftig in Jauche eingetaucht. Es kam zunächst auch, was kommen musste: Das Fenster ging auf, ein Kopf spähte umher, wohin die "nasse Ladung" zu verteilen sei. Doch in diesem Moment fuhr Metzger mit dem triefend nassen Strohwisch nach oben und schlug dem verdutzten Schmidt, bevor das "Pissdippchen" erneut Unheil anrichten konnte, die geballte "Puddelladung" einige Male kräftig um die Ohren.