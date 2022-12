Dillenburg. In der Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg beginnt am Montag, 9. Januar, ein neuer Kurs „Von Platon bis Nietzsche“. Darin wird ein Überblick zu bedeutenden Autoren gegeben und exemplarisch wichtige Konzepte erläutert. Der Kurs findet jeweils montags von 19 bis 20.30 Uhr. Weitere Information en und Anmeldungen gibt es unter www.lahn-dill-akademie.de oder unter Telefon 02771-4077400.