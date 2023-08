Vor 50 Jahren endete der Bergbau im Dillgebiet

Dillenburg. Am 31. August ist es genau 50 Jahre her, dass mit der Schließung der Grube Falkenstein der über 2000 Jahre lang betriebene Bergbau im Dillgebiet zu Ende ging. Daran erinnern der Bergbau- und Feldbahnverein Schelderwald sowie die Stadt Dillenburg mit einem Geschichtstag samt Familienfest. Dabei geht es um die Historie und die einstige Bedeutung des Bergbaus in der Region, erläutert die Stadt in einer Pressemitteilung.