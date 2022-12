Vorbereitung auf das Abitur

Dillenburg. Die Lahn-Dill-Akademie startet am Montag, 9. Januar, einen fünfteiligen Online-Kurs für angehende Abiturienten. Der Kurs bereitet Schüler des Gymnasiums auf das Abitur in Mathematik vor. Prüfungsaufgaben werden Schritt für Schritt gerechnet und erklärt. Ziel ist es, Sicherheit in den Rechnungsarten zu bekommen. Inhalte des Online-Kurses sind: Grundlagen der Funktionen, Kurvendiskussion, Differential- und Integralrechnung, Analytische Geometrie und Vektorrechnung sowie Stochastik. Der Kurs findet jeweils montags von 15 bis 18 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es unter www.lahn-dill-akademie.de oder unter Telefon 02771-4077400.