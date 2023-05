Vorbereitungstreffen der Laienspieler Niederscheld

Dillenburg-Niederscheld. Das neue Theaterstück der Laienspielgruppe Niederscheld soll am 11. und 12. November in Niederscheld aufgeführt werden. Dazu findet am Samstag, 3. Juni, ein erstes Treffen zur Vorbereitung des neuen Theaterstückes statt. Beginn ist um 16 Uhr im Vereinsraum in der Gemeinschaftshalle Niederscheld. Es sind alle Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder, die mitspielen oder sich auch nur im Organisationsteam beteiligen wollen, eingeladen. Wer an diesem Termin nicht anwesend sein kann und sich trotzdem beteiligen möchte, kann sich an Birgit Freund unter Telefon 02771-21562 oder Ralf Unger, Telefon 0151-19303446 wenden.