Vorhang auf für die Dillenburger Figuren-Theater-Tage

Die Kindervorstellungen, allesamt für Kinder ab vier Jahren freigegeben, finden am Donnerstag und Freitag jeweils um 16 Uhr im Atrium der Wilhelm-von-Oranien-Schule in der Jahnstraße in Dillenburg statt. Das Kinderstück am Samstag beginnt um 15 Uhr. Das Erwachsenenstück „Notre Dame“ wird am Samstag um 20 Uhr aufgeführt.