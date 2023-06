Vorreiter in der Region: 25 Jahre Tagespflege im Haus Elisabeth

Die Tagespflege, die ihre Arbeit damals noch in notdürftig improvisierten Räumen in dem inzwischen abgerissenen Altbau begann, verfüge heute in Haus 2 über viel Platz, um den verschiedenen Bedarfen der Gäste gerecht zu werden. Damals wie heute sei sie ein teilstationäres Angebot für Menschen, die in ihrem Alltag stundenweise Hilfe, Pflege oder Betreuung wünschen. Sie trage so auch zur Entlastung pflegender Angehöriger bei.