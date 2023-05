Vortrag über das jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel 

Dillenburg. Zu einem Vortrag des israelischen Journalisten Igal Avidan über jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg für Montag, 12. Juni, ein. Unter dem Titel „...und es werde Licht!“ beginnt der Vortrag um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Zwingel in Dillenburg. Avidan erzählt aus einer bewegten Gesellschaft, in der Juden und Araber längst ein Zusammenleben gefunden haben, das den Vorstellungen von ewigem Hass nicht entspricht. Igal Avidan zeigt, dass die israelische Gesellschaft – allen Rückschlägen zum Trotz – dabei ist, zusammenzuwachsen. Der Eintritt ist frei.