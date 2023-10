Vortrag über Käfer in Oberscheld

Dillenburg-Oberscheld. Der Bienenzuchtverein Dillenburg und der Vogelschutzverein Oberscheld laden für Freitag, 3. November, zu einem Bildvortrag von Volkmar Nix über die Welt der Käfer ein. Käfer sind mit fast 400.000 beschriebenen Arten die größte Ordnung innerhalb der Klasse der Insekten. In Deutschland gibt es ca. 6.750 Arten. Der Vortrag findet um 19 Uhr in der Hütte des Vogelschutzvereins Oberscheld (am Prinzkesssel) statt. Der Eintritt ist frei.