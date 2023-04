Vortrag über Peru

Dillenburg. Die Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg lädt für Freitag, 5. Mai, zu einem spannenden Vortrag ein. Die gebürtige Peruanerin und langjährige VHS-Dozentin Luz Mónica Giersbach gibt Einblicke in ihr Leben. In dem autobiographischen Buch „Peru und Deutschland: Mein Leben zwischen den Kulturen“ geht es um kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Der Vortrag findet von 18 bis 19.30 Uhr bei der VHS in der Bahnhofstraße 10 statt. Infos und Anmeldungen gibt es online unter www.lahn-dill-akademie.de oder per Telefon unter 02771-4077400.