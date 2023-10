Vortrag über Wespen

Dillenburg. Die hießige Ortsgruppe des BUND lädt für Dienstag, 17. Oktober, zu einem Bildvortrag über Wespen ein. Der Referent Volkmar Nix möchte dabei über Wespen aufklären, über die es viele Vorurteilen gibt. Der Begriff Wespe ist sehr allgemein: mehrere 1.000 verschiedene Arten gibt es in Deutschland, von denen nur zwei Arten, nämlich die Deutsche und die Gemeine Wespe, dem Menschen lästig werden. Alle anderen Arten interessieren sich nicht für die Speisen und Getränke, die wir im Freien genießen. Auch die Nützlichkeit vieler Wespenarten, die oft Schädlingsjäger sind, ist ein Thema des Vortrages. Der Vortrag findet um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Zwingel in Dillenburg statt. Der Eintritt ist frei.