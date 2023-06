Vortrag von Ruth Frenk

Dillenburg. Zu einem Vortrag der niederländisch-jüdischen Gesangspädagogin und Konzertsängerin Ruth Frenk lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg für Montag, 19. Juni, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Zwingel in Dillenburg. 1946 als Tochter niederländisch-jüdischer Holocaust-Überlebender in Rotterdam geboren, ist Ruth Frenk ein Musterbespiel für Engagement und öffentliche Präsenz der zweiten Generation von Holocaust-Überlebenden in Deutschland. In dem Buch „Bei uns war alles ganz normal“ hat sie ihre Erinnerungen niedergeschrieben, die ein Stück niederländisch-deutsch-jüdischer Geschichte und Zeitgeschichte präsentieren. Der Eintritt ist frei.