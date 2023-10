Vortrag zur Betrugsprävention

Dillenburg. Der AWO-Ortsverein Dillenburg lädt für Freitag, 20. Oktober, zum Erzählcafé in das evangelische Gemeindehaus in Dillenburg (Am Zwingel 3) ein. Um 15 Uhr spricht Kriminalhauptkommissar Jörg Schormann zum Thema „Sicher! Deine Ersparnisse“. Betrüger suchen sich gerne ältere Menschen als Opfer aus, die vermeintlich leichter auf ihre Tricks hereinfallen. Im Vortrag erfahren die Teilnehmer wie und mit welchen Tricks diese Täter vorgehen und wie man sich selbst davor schützen kann. Folgende Themen werden unter anderem angesprochen: Gefahren an der Haustür (falsche Polizeibeamte, falsche Handwerker), Gefahren am Telefon (Schockanruf, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte) und Gefahren im Internet (falsche Gewinnversprechen, Love-Scamming). Im Anschluss besteht die Möglichkeit, weitere Fragen zur kriminalpolizeilichen Beratung zu erörtern.