Vortrag zur Judenfeindschaft im Bild

Dillenburg. Zu einem Vortrag über „Antijudaismus, Antisemitismus und Antizionismus in der Bildenden Kunst“ und der Frage, wie wir mit problematischen Kunstwerken in Kirchen und Museen umgehen sollten, lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg für Montag, 27. März, ein. Beginn ist um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Zwingel in Dillenburg. Hintergrund des Vortrages sind die im vergangenen Jahr heftig diskutierten antisemitischen Kunstwerke auf der Kasseler Weltausstellung documenta fifteen und die Diskussionen um die sogenannte „Judensau“ am Erfurter Dom. Referent ist der evangelische Theologe Andreas Mertin. Bei seinem Vortrag mit Bildbeispielen soll es darum gehen, sich die Geschichte der visuellen Herabsetzung des Judentums vor Augen zu führen und zu überlegen, wie wir in Kirche und Kultur damit umgehen sollten. Der Eintritt ist frei.