Nachfolge in der Geschäftsleitung der VR Bank Lahn-Dill ?????????????????

Dillenburg. Die VR Bank Lahn-Dill stellt frühzeitig Weichen in der Geschäftsleitung. Das Vorstandsmitglied Ralph-Uwe Orth wird altersbedingt zum 30. April 2025 aus dem Vorstand ausscheiden. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, haben Aufsichtsrat und Vorstand beschlossen, frühzeitig eine Nachfolge in der Geschäftsleitung einzuleiten, teilte die VR Bank mit. Guido Elbrecht tritt demzufolge am 1. April 2024 als Generalbevollmächtigter in die VR Bank ein und wird voraussichtlich ab 1. Oktober 2025 in das Vorstandsgremium aufgenommen. Dort werde er für den Privatkundenvertrieb verantwortlich sein.