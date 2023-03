VW-Bus-Fahrer verunglückt bei Nanzenbach

Eine Streife erreichte kurz darauf den Unfallort. Bei der Suche in der näheren Umgebung entdeckten die Polizisten einen im Straßengraben liegenden Mann. Er war ansprechbar, aber offensichtlich verletzt. Der in Dillenburg lebende Bulli-Fahrer gab an, dass er sein Handy im Wagen nicht mehr habe finden können, sich deswegen zu Fuß aufgemacht habe und aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr weiter könne.