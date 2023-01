Wandern mit der Vogelschutzgruppe Niederscheld

Dillenburg-Niederscheld. Die Vogelschutzgruppe Niederscheld lädt für Sonntag, 19. Februar, zu einer Wanderung durch den Schelder Wald ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Waldlehrpfad-Portal (Parkplatz am Friedhof in Niederscheld). Erwandert wird ein circa 7,5 Kilometer langer Rundweg bis zum Oberschelder Basalt- und Diabas Steinbruch (Loreley). Anschließend kehren die Teilnehmer in die Lehr- und Schutzhütte des Vereins ein. Hier kann man sich mit heißer Bockwurst und Brot zu stärken. Die Teilnahme ist kostenlos. Festes Schuhwerk und geeignete Kleidung sind wichtig, ideal wäre es auch, sich ein Getränk für unterwegs mit zu nehmen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.