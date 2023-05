Wanderung auf den Spuren der eigenen Talente

Dillenburg-Eibach. Die katholische Pfarrei lädt für morgen, Sonntag, 7. Mai, zu einer „Sonntagsrunde“ um Eibach ein. Auf einem knapp acht Kilometer langen und aussichtsreichen Weg gibt es unterwegs Impulse, Zeiten der Stille und des Austauschs. Dabei gilt es, eine erste Idee zu bekommen, welche Gaben und Talente uns geschenkt sind. Es empfiehlt sich wandertaugliches Schuhwerk. Wer möchte, kann eigenen Proviant und ein Sitzkissen mitbringen. Start ist um 14 Uhr am Kleingrandierwerk in Eibach, Grüns Weg. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Bei schlechtem Wetter fällt die Sonntagsrunde aus. Aktuelle Informationen gibt es am 7. Mai auf der Homepage www.katholischanderdill.de.