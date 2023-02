Was ein Dillenburger mit der Sprache Esperanto zu tun hat

Menschen unterschiedlicher Herkunft sollten die Sprache lernen. Wo ist Esperanto heutzutage besonders verbreitet?

In Brasilien gibt es in den Städten relativ viele Menschen, die Esperanto sprechen. Aber auch in den USA und England oder in asiatischen Ländern, China, Japan oder Südkorea. Dort war der Weltkongress vor zwei Jahren. Der Schwerpunkt liegt aber nach wie vor in Europa, wo es die meisten Aktivitäten gibt.