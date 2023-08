Wasserspaß im Waldschwimmbad Oberscheld

Der Blick von der Rutsche auf das Waldschwimmbad in Oberscheld. Rechts erkennt man das runde Aufschaukelbecken.

Was vor Jahren noch kurz vor der Schließung stand, erstrahlt nun in neuem Glanz – das Waldschwimmbad in Oberscheld.