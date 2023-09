Dillenburg-Frohnhausen. Die evangelische Kirchengemeinde Frohnhausen lädt für Samstag, 7. Oktober, zum Weinfest ein. Beginn ist ab 19 Uhr in und um das Haus am Brunnen (Schulplatz 3a). Es werden Weine vom Weingut Sander aus Dexheim in Rheinhessen angeboten, Livemusik mit dem Johanna Brachthäuser Trio und Streetfood von Mundpropaganda. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.