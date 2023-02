„Glaube bewegt!“

Breitscheid: 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche Breitscheid; Dillenburg: 18 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche (Wilhelmsplatz) mit anschließendem Imbiss im Pfarrsaal; Donsbach: 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) Donsbach; Frohnhausen: 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst im Haus der Christlichen Gemeinschaft (Raiffeisenstraße); Nanzenbach: 15 Uhr, ökumenischer Gottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus (Hauptstraße 19); Niederscheld: Der Weltgebetstag WGT wird in Niederscheld im regulären Sonntags-Gottesdienst am 5. März um 9.30 Uhr gefeiert. Gestaltet wird dieser Gottesdienst von den Frauen des WGT-Teams Niederscheld, inhaltlich sowie musikalisch; Oberscheld: 19 Uhr ökumenischer Gottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus Oberscheld. Am Samstag, 25. Februar, findet um 9 Uhr ein Frauenfrühstück im Evangelischen Gemeindehaus Oberscheld statt. Nach dem Frühstück gibt es Informationen zu Taiwan, dem diesjährigen Gastland des Weltgebetstags; Herborn: 18 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche, anschließend Imbiss im Evangelischen Gemeindehaus am Kirchberg; Herbornseelbach: 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche, anschließend Essen im Saal unter der Kirche; Hörbach: 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus „Haus Bodelschwingh” (Gemeindeweg 5); Schönbach: 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Schönbach; Uckersdorf: 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche, anschließend Imbiss im Gemeindehaus; Merkenbach: 18 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche; im Anschluss wird zu einem gemütlichen Beisammensein in das Gemeindehaus eingeladen; Eibelshausen: 15 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche Eibelshausen; Simmersbach: 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst im Evangelischen Vereinshaus Simmersbach (Girnbachtal 6); Langenaubach: 16 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Flammersbach, 18 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Langenaubach; Sechshelden: 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche Sechshelden. Im Anschluss sind alle Besucher zu einem kleinen Imbiss mit landestypischen Gerichten in das Gemeindehaus eingeladen. Außerdem werden fair gehandelte Produkte vom Weltladen Dillenburg angeboten; Beilstein: 18 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Schlosskirche Beilstein; Ewersbach: 18 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der FeG Ewersbach (Hauptstraße 131); Driedorf: 19 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Driedorf, im Anschluss Imbiss in der Kirche; Eisemroth: 17 Uhr, ökumenischer Gottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus Eisemroth, Übernthaler Straße; danach gemütliches Beisammensein mit taiwanischen Köstlichkeiten. Beiträge zum Buffet können gerne mitgebracht werden.