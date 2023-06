Wendel aus Dillenburg für Hessischen Exportpreis nominiert

Dillenburg. Die Wendel GmbH Email- und Glasurenfabrik aus Dillenburg ist in der Kategorie „Industrie“ für den Hessischen Exportpreis 2023 nominiert worden. Am 12. Juli werden die Preise, die zusätzlich auch in den Kategorien „Handel und Dienstleistungen“ sowie „Handwerk“ vergeben werden, von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) im Haus der Geschichte in Darmstadt verliehen.