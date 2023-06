Wenn Schicksalsschläge das Leben auf den Kopf stellen

Dillenburg. „Was ist das für mich ein bewegender Moment, in einem Kirchenraum von tragischen Ereignissen zu berichten“, sagte der in München lebende Autor Tim Pröse zu Beginn seiner Lesung im Pfarrsaal der katholischen Kirche Dillenburg. Er erzählte an diesem Abend von Menschen, die schwere Schicksalsschläge erlitten haben, die sie manchmal zu Verzweiflungstaten animierten. Er selbst fand nach dem Rauswurf als Journalist bei einem großen Magazin zum Schreiben in eigener Sache und das mit Erfolg. Mit seinem neuen Buch „Der Tag, der mein Leben veränderte“ war er im Rahmen des Kultursommers Mittelhessen auf Einladung der Buchhandlung Rübezahl in Dillenburg zu Gast.