Wer wird Dill-Hellseher 2023?

Was passiert im laufenden Jahr? Dill-Zeitung und Herborner Tageblatt suchen den Hellseher 2023. (© )

Was passiert in diesem Jahr im ehemaligen Dillkreis? Unsere Redaktion ist wieder auf der Suche nach dem besten Wahrsager. Nehmen Sie auch am Gewinnspiel teil.