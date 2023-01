Wilhelm-von-Oranien Schule lädt ein

Dillenburg. Die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg lädt für Freitag, 27. Januar, zu einem Tag der offnen Tür ein. Von 14 bis 17 Uhr können sich Viertklässler der Grundschulen, Zehntklässler der Mittelstufenschulen sowie alle Eltern und weitere Interessenten über die Angebote des Gymnasiums informieren. Schulleiter Martin Hinterlang und sein Team präsentieren ihr pädagogisches Konzept und das gymnasiale Fachangebot, führen durch das Gebäude und beraten im persönlichen Gespräch zum Übergang in die Klasse 5 oder in die Oberstufe. Schüler präsentieren ihre Lernergebnisse, Musikgruppen treten auf und Kunstwerke werden ausgestellt. Auch die schulischen Kooperationspartner sind dabei und informieren über ihr Ganztagsangebot. Der Parkplatz in der Hof-Feldbach-Straße ist geöffnet, von dort gelangt man in das Hofgebäude, in dem der Hauptteil des Programms stattfindet. Das Atrium erreicht man auch vom Verwaltungseingang der Jahnstraße aus.