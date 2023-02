Winterschnitt - wie geht’s richtig? 

Dillenburg-Oberscheld. Der Obst- und Gartenbauverein Oberscheld bietet für Samstag, 18. Februar, einen kostenlosen Winterschnittkurs an. Der Kurs findet um 14 Uhr unter Leitung von Baumfachwart Christof Günther im Lehrgarten in der Danziger Straße 14 statt. Der Verein informiert über die im Winter anstehenden Pflegemaßnahmen. Im Anschluss gibt es in gemütlicher Runde Gelegenheit, die neu erworbenen Kenntnisse weiter zu erörtern. Eingeladen sind alle, die sich für das Thema interessieren und theoretische sowie praktische Hilfestellung dabei suchen.