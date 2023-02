Winterschnittkurs in Oberscheld

Dillenburg-Oberscheld. Der Obst- und Gartenbauverein Oberscheld lädt für Samstag, 4. März, zu einem weiteren kostenlosen Winterschnittkurs ein, um über die jetzt anstehenden Pflegemaßnahmen an Hoch- und Halbstämmen zu informieren. Der Kurs findet auf dem Baumstück des Vereins in „Schlatzgrube“ in Oberscheld statt. Beginn ist um 14 Uhr, die Leitung hat der Baumfachwart Christof Günther. Im Anschluss gibt es in gemütlicher Runde Gelegenheit, sich weiter auszutauschen. Eingeladen sind alle, die sich für das Thema interessieren und theoretische sowie praktische Hilfestellung dabei suchen. Weitere Informationen gibt Frank Heß unter Telefon 0171-3586312.