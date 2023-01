Dillenburg. Die Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg bietet für Dienstag, 31. Januar, den Kurs „Check in Wein: Weinwissen für Neugierige“ an. Von 18 bis 21 Uhr verkosten die Teilnehmer fünf völlig unterschiedliche Weine und erfahren dabei mehr über das vielfältige Getränk. Anmeldungen sind im Internet unter www.lahn-dill-akademie.de oder unter Telefon 02771-4077400 möglich.