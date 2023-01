Nach Geburtshilfe-Aus in Dillenburg: Wohin jetzt?

Lange vorbei sind die Zeiten, als Eltern in Haiger im Krankenhaus am Obertor oder in Herborn die Geburt ihres Kindes erleben konnten. „Es bleibt dabei: Das Krankenhaus in Haiger und das Entbindungsheim Kollmar schließen zum 31. März“, lautete die Überschrift eines Artikels in der Dill-Zeitung am 14. Februar 1990. Weiter heißt es im Text: „... schon damals votierten Krankenkassen und Ministerium dafür, dass nach diesem Zeitpunkt – also dem 1. April 1990 – die Dillkreisbürger in Dillenburg das Licht der Welt erblicken sollen.“ Knapp 33 Jahre später nach dieser Aussage erblickt man in Dillenburg nur noch bei einer Hausgeburt das Licht der Welt.