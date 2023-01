Wollen junge Leute im Dillgebiet keinen Führerschein mehr?

Dillenburg/Haiger/Herborn. Schon immer war die Führerscheinprüfung eine unangenehme und nervenaufreibende Angelegenheit, und so mancher Fahrschüler hielt auch erst nach dem zweiten oder dritten Anlauf den Führerschein in den Händen. Der TÜV-Verband hat festgestellt, dass die Durchfall-Quote bei Führerscheinprüfungen in den vergangenen Jahren markant angestiegen ist. Laut Kraftfahrtbundesamt wurden in Hessen im vorletzten Jahr 31,9 Prozent der theoretischen und 26,1 Prozent der praktischen Prüfungen nicht bestanden. Tendenz steigend. Doch warum fallen immer mehr Fahrschüler durch die Prüfung? Einen gewissen Zusammenhang sehen Fahrschullehrer aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis zur erhöhten Smartphone-Nutzung vieler Jugendlicher. Diese sei jedoch nicht das Kernproblem.