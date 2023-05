Workshop „Alltagsstark“ in der AWO-Kita in Dillenburg

Dillenburg. „Alltagsstark, denn Du bist stärker als Du glaubst!“ Das ist der Leitgedanke eines Workshops für Kinder und Jugendliche, der am 27. Juni und am 4. Juli – jeweils dienstags von 15 bis 16.30 Uhr in den Räumen der AWO-Kita am Dillenburger „Zwingel“ stattfindet. Das Selbstbehauptungs- und Resilienz-Training unter Leitung von Elke Fischer soll Kindern und Jugendlichen zu mehr Alltagsstärke verhelfen, damit sie sich auch in herausfordernden Situationen selbstsicher behaupten können. Anmeldungen sind per E-Mail an fbs@awo-lahn-dill.de, online unter www.awo-lahn-dill.de sowie telefonisch unter 02772- 959616 möglich.