Workshop für junge Eltern

Dillenburg. Im Rahmen des internationalen Frauentags bietet die Schwangerenberatung des Diakonischen Werks an der Dill am Mittwoch, 8. März, einen Workshop zum Thema „Babys sind nicht immer so süß wie sie aussehen“ an. Von 18 bis 20 Uhr möchte das Team der Schwangerenberatung gemeinsam mit den Teilnehmern Strategien zum Umgang mit Stress erarbeiten, damit Eltern auch in herausfordernden Situationen ruhig und besonnen reagieren können. Der Workshop findet in der Rathausstraße 1 in Dillenburg statt und richtet sich an werdende und junge Eltern sowie weitere Interessierte. Es wird um Anmeldung bis zum 3. März unter Telefon 02771- 26550 oder E-Mail an schwangerenberatung@diakonie-dill.de gebeten.