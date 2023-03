Dillenburg. Zu einem Worship-Konzert mit der Riccitelli Family & Friends lädt die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Dillenburg für Samstag, 25. März, in ihr Gemeindezentrum in der Stadionstraße 4 ein. Unterstützt wird die Riccitelli-Family von Atara-Worship. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr. Tickets kosten 15 Euro (ermäßigt unter 18 Jahren 8 Euro) und sind im Vorverkauf unter cvents.eu oder an der Abendkasse erhältlich.