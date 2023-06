„Wuffstock“ rockt mit „Al Stone“ für Dillenburger Tierheim

Dillenburg. Drei Bands rocken auf dem Dillenburger Schlossberg für Hund, Katze, Maus. Das Benefizkonzert „Wuffstock“ zugunsten des Dillenburger Tierheims steigt am 9. Juni (Freitag), ab 19.30 Uhr auf der Freilichtbühne am Fuße des Wilhelmsturms. Diesmal am Start: „Al Stone“, „Kerner“ und „Cellar4“. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 9 Euro.