Wurde Unfall bei Niederscheld durch Autorennen verursacht?

Nach Angaben der Polizei war der schwarze Audi A5 gegen 19.15 Uhr von Herborn in Richtung Dillenburg unterwegs. Ein Zeuge sagte aus, dass der Audi mit enorm überhöhter Geschwindigkeit die Juno-Kreuzung bei Burg in Richtung Dillenburg passierte. Der Zeuge habe mit seinem Wagen von Herborn-Seelbach kommend an der Ampelkreuzung gewartet.