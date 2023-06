Zum Kindertag und Entenrennen nach Dillenburg

Um 13.30 Uhr fällt der Startschuss für das Entenrennen des Round Table 57 Dillenburg an der Obertorbrücke. Dann stürzen sich rund 2000 Plastikvögel in die Fluten. Die Wettscheine dafür kosten 3 Euro. Der Erlös fließt wieder einem guten Zweck zu. Alle Vorverkaufsstellen finden Interessierte unter www.rt57.round-table.de. Nach dem Rennen werden um 14.30 Uhr die Gewinner des Entenrennens auf der Bühne in der Marktstraße verkündet.