Zwei Drittel stimmen für den Dillenburger Haushalt

Ob dieses von Ernst Rauterberg (FDP) angezweifelte Vorhaben gelingt, liegt in den Händen der Kommunalaufsicht, die über die Genehmigung des Haushalts zu befinden hat. Kernpunkte der Kritik am „auf Kante genähten“ Zahlenwerk sind zum einen die optimistischen Prognosen etwa zur Entwicklung der Gewerbesteuer und zum anderen der Umstand, dass teure Bauprojekte wie der Neubau der „Glück-Auf-Halle“ in Oberscheld oder der Jugendpark am Stadion zwar vom Parlament beschlossen worden sind, in der Finanzplanung für die kommenden Jahre aber bisher keine Berücksichtigung finden.