„Zwingel-Zwerge” bekommen eine Schlafhöhle

Dillenburg. Seit zehn Jahren werden in der AWO-Krippengruppe „Zwingel-Zwerge“ zehn Kinder aus unterschiedlichsten Herkunftsländern im Alter von ein bis drei Jahren betreut. Der AWO-Ortsverein Dillenburg, der die Räume in der Hintergasse für seine Treffs und Sitzungen nutzen kann, hat sich nun mit einer Spende von 1000 Euro revanchiert. Kita-Leiterin Sabine Theis und ihr Team investieren das Geld in ein originelles und zugleich äußerst praktisches Möbelstück: eine individuell nutzbare Schlafhöhle, die sowohl als Schlafplatz, Rückzugsraum und Spielort genutzt werden kann.