Selzer-Verkauf in Roth: Betriebsrat verlangt Dialog

250 Mitarbeiter der Selzer Fertigungs- und Selzer Systemtechnik nahmen am Montag an der Betriebsversammlung teil. Oliver Scheld, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Herborn, sagte, es sei ein „Unding”, wie mit „dem größten Kapital – den hochqualifizierten und langjährigen Beschäftigten” sowie mit den Betriebsräten umgegangen werde: „Sie wurden bisher nur sehr kurz in einem Meeting informiert, dass es Verkaufsabsichten gäbe. Die genauen Stände sind unklar.”